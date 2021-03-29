Армянские политики пересматривают своё отношение к Турции

Если между Арменией и Турцией будут какие-то переговоры, обсуждения и процессы, армянские власти никогда не станут скрывать их от общества, сказал в интервью Sputnik Армения руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян.

По словам Торосяна, обсуждения как по части отношений Армении с соседями, так и по проблемам безопасности происходят в общем контексте реформ: "Премьер-министр неоднократно говорил, что вооруженные силы нуждаются в реформах. Нужно сделать их более мобильными, гибкими, способными оперативно решать поставленные задачи. И это один из наших приоритетов. Одновременно нужно констатировать, что обеспечение безопасности страны – это не только укрепление вооруженных сил, есть и другие компоненты".

Глава аппарата Пашиняна напомнил, что в настоящее время проходят непубличные встречи в трехстороннем формате Россия-Азербайджан-Армения на уровне рабочих групп, рассматривается разблокировка коммуникаций - это рабочий процесс, который вытекает из совместного заявления от 10 ноября.

"Наши подходы к региональным вопросам, а также подходы других стран региона к нам - это динамично меняющийся процесс. И нам нужно работать так, чтобы наши интересы не были ущемлены", - сказал Торосян.

По словам главы аппарата, в концепции национальной безопасности Армении, где Турция указана как один из источников угрозы, ничего не изменилось. Но это не означает, что Армения не должна думать о разблокировании коммуникаций для обеспечения долгосрочного развития. Армянский политик напомнил, что, например, в военной доктрине США Китай входит в число основных угроз, что не мешает странам развивать тесные экономические и торговые связи.

Sputnik Армения пишет, что в последнее время дискуссии вокруг турецкой темы активизировались после нескольких заявлений властей. Сначала премьер Никол Пашинян сказал, что нужно сформировать в регионе благоприятную атмосферу вокруг Армении, а "для этого мы должны изменить свою точку зрения относительно региона". Через несколько дней секретарь Совбеза Армен Григорян в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос ведущего, является ли Турция враждебным для Армении государством, заявил, что "мы должны внести некоторые корректировки в наши подходы".