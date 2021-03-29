Сахиба Гафарова: Зверства 31 марта не забудутся и спустя годы

«Сегодня День геноцида азербайджанцев. Зверства, совершенные армянскими отрядами против мирного населения Азербайджана в 1918 году, не забудутся и спустя годы. Мы с глубокой скорбью вспоминаем всех подвергнувшихся геноциду и шехидов!». Как сообщает haqqin.az, такую запись сделала на своей странице в Facebook председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова по случаю 31 марта – Дня геноцида азербайджанцев.

Отметим, что 31 марта чтится память жертв кровавой резни, совершенной армянами против азербайджанцев. В документах созданной в то время чрезвычайной следственной комиссии на основании показаний свидетелей тех событий указывалось, что в марте-апреле 1918 года дашнакско-большевистские вооруженные отряды, действующие согласно мандату Бакинского совета, с особой жестокостью учинили массовую резню в Баку, а также в городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию. Десятки тысяч мирных жителей были убиты из-за своей этнической и религиозной принадлежности.