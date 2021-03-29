Сербская «Мафия» на Бакинском Олимпийском стадионе репортаж BBC News
Сербская служба BBC News подготовила необычный репортаж о победе сборной Сербии во вчерашнем отборочном матче чемпионата мира-2022 в Баку над национальной командой Азербайджана (2:1), сообщает haqqin.az.
Особое внимание было уделено тому, как сербы праздновали первый гол в ворота нашей команды. Напомним, на 16-й минуте матча, проходившего без зрителей на Бакинском Олимпийском стадионе, Александр Митрович открыл счет, воспользовавшись целым рядом ошибок сборной Азербайджана в середине поля и удачно пробив со средней дистанции.
Забив гол, сербские футболисты собрались вместе, обнялись, а затем вдруг стали указывать друг на друга пальцами. Как объяснил после игры сам Митрович, такое празднование связано с популярной игрой «Мафия». Дескать, тыкая в друг друга, сербские футболисты указывали, кто из игроков является «мафией».
«Мы играем в «Мафию» каждый день, после обеда, ужина, в самолете, - признается автор двух голов в ворота сборной Азербайджана. – Вся команда играет в эту игру, это хорошо для атмосферы в команде в дни карантина в отеле. Мы заранее договорились, что празднование гола в матче с Азербайджаном будет в стиле «Мафии».
«Тут вы должны притворяться тем, кем вы не являетесь… Хорошие парни против плохих, - с улыбкой добавляет капитан сборной Сербии, футболист «Аякса» Душан Тадич. – Это интересно, мы в команде не можем дождаться, когда снова сыграем. Поэтому мы так отметили гол, немного повеселились…
Кто лучше всех играет в «Мафию»? Лучших нет, все немного блефуют, врут понемногу, но есть действительно хорошие игроки… Милан Гайич очень хорош, как и Марко Груич».