Особое внимание было уделено тому, как сербы праздновали первый гол в ворота нашей команды. Напомним, на 16-й минуте матча, проходившего без зрителей на Бакинском Олимпийском стадионе, Александр Митрович открыл счет, воспользовавшись целым рядом ошибок сборной Азербайджана в середине поля и удачно пробив со средней дистанции.

Забив гол, сербские футболисты собрались вместе, обнялись, а затем вдруг стали указывать друг на друга пальцами. Как объяснил после игры сам Митрович, такое празднование связано с популярной игрой «Мафия». Дескать, тыкая в друг друга, сербские футболисты указывали, кто из игроков является «мафией».

«Мы играем в «Мафию» каждый день, после обеда, ужина, в самолете, - признается автор двух голов в ворота сборной Азербайджана. – Вся команда играет в эту игру, это хорошо для атмосферы в команде в дни карантина в отеле. Мы заранее договорились, что празднование гола в матче с Азербайджаном будет в стиле «Мафии».