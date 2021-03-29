Портрет султана Сулеймана продали за £350 тысяч

Портрет султана Османского государства Сулеймана Великолепного ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Великобритании за 350 тыс. фунтов стерлингов (4 млн турецких лир).

Anadolu сообщает, что датируемая XVI-XVII веками картина продана в четыре раза дороже стартовой цены лота.

На картине масштабами в 22,7 на 17,5 см изображен 43-летний правитель Османского государства Сулейман. Портрет сделан предположительно вскоре после победы над флотом крестоносцев в морском сражении у Превезы.

Картина с XIX века хранилась в частной коллекции одной из французских семей.