Министр сказал, когда может быть готова турецкая вакцина

Турецкая вакцина может быть готова к концу 2021 года. Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По словам министра, клинические испытания вакцины начались утром в субботу. "Это сложный процесс, и первая фаза испытаний не может завершиться раньше чем через два месяца", - сказал Варанк, сообщает Anadolu.

Глава турецкого ведомства подчеркнул, что уже готовы предприятия, которые будут производить турецкие вакцины. "Если все этапы удастся успешно подытожить, к концу года у нас будет своя вакцина-кандидат с потенциалом в 50 млн доз", - сказал министр, добавив, что будет участвовать во втором этапе вакцинации в качестве добровольца.