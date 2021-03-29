Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр с 1 по 12 апреля совершит визиты в Азербайджан, Турцию и Катар. Как сообщает Anadolu, об этом сообщил пресс-секретарь председателя Генассамблеи ООН Бренден Варма.

В ходе своего визита в Турцию Бозкыр встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, спикером парламента Мустафой Шентопом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Бозкыр также посетит провинцию Хатай, где встретится с сирийскими беженцами.

После визита в Турцию председатель Генассамблеи ООН посетит Катар и Азербайджан.