Владимира Познера в Тбилиси встретили протестами

Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси. Грузия Онлайн пишет, что цель его приезда - отпраздновать 87-летие.

Вместе с ним в Тбилиси прилетели до 50 представителей российского шоу-бизнеса. По словам Познера, он уже третий год справляет свой день рождения в Тбилиси.

Перед отелем собрались протестуюшие и требует выдворить Познера из Грузии. По их словам, что телеведущий не признает территориальную целостность страны, пишет российская газета Взгляд.

В Грузии на странице change.org уже запущена петиция с призывом запретить Владимиру Познеру въезд в страну.