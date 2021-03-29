Макрон объявил о введении нового локдауна во Франции

Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00; все работники переходят на удаленную работу; на три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.

С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Le Monde.

Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Исключение будет сделано для книжных и музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома. Поездки без особой причины дальше, чем на 10 км от места изоляции, запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках.

Меры затронут все департаменты в континентальной части Франции, локдаун не будет введен только в заморских территориях.

По словам Макрона, начала снятия ограничений нужно ждать не ранее середины мая. Карантинные меры будут отменяться постепенно вплоть до лета.

Ужесточение карантинных мер президент Франции связал с всплеском заболеваемости коронавирусом и активным распространением «британского» штамма SARS-CoV-2. Основной мерой, которая поможет справиться с эпидемией власти Франции считают массовую вакцинацию, подчеркнул Макрон.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на четвертом месте в списке стран по числу выявленных случаев COVID-19. Заболели 4,6 млн французов, умерли 95,5 тыс.