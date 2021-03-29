В Антарктиде нашли следы матеорита, ударившего мощнее Тунгусского

Ученые обнаружили в Антарктиде следы падения метеорита или астероида, которое был мощнее, чем столкновение Земли с Тунгусским метеоритом. Падение произошло 430 тысяч лет назад, сообщает исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Группа ученых под руководством Матиаса ванн Гиннекена обнаружила следы этого события вблизи гор Сер-Рондане, расположенных на Земле Королевы Мод в Восточной Антарктиде. По их мнению, метеорит не оставил кратера по причине своего взрыва в воздухе. Вместо этого он выпустил струю расплавленного материала, которая дошла до Земле в виде множества крошечных частиц, рассыпанных по всей исследуемой территории.

Как говорят ученые, взрывы подобных объектов происходят куда чаще, чем прямые столкновения с поверхностью планеты. Из-за этого, несмотря на потенциальную высокую мощность таких ударных событий, исследовать их труднее, чем кратеры от других метеоритов.