Валюта Грузии падает. Нацбанк назвал причину

Курс грузинской национальной валюты - лари - за март упал на 3,6%. В среду Нацбанк Грузии установил на 1 апреля официальный курс доллара США на уровне 3,4464 лари/$1 - более чем на 1% выше, чем днем раньше, передает Интерфакс.

Основной причиной резкого обесценивания лари за последние два дня президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе назвал девальвацию турецкой лиры, которая, по его словам, породила негативные ожидания относительно дефицита платежного баланса Грузии.

С начала 2021 года курс лари упал уже на 5,2%. Глава грузинского Нацбанка считает "абсолютной утопией" борьбу с фундаментальными факторами обесценивания лари с помощью валютных интервенций. По его словам, Национальный банк не может вмешиваться для смягчения воздействия таких факторов, как снижение доходов от туризма, сокращение экспорта.

В Нацбанке Грузии заявляют, что существует высокая вероятность того, что необходимость интервенций сохранится до конца 2021 года, в связи с чем будут использованы все имеющиеся в распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

Такую возможность предоставляют международные валютные резервы Грузии, которые за 2020 год увеличились на $404,8 млн, или на 11,5% - до $3 млрд 910,6 млн, а за январь-февраль 2021 года - еще на 4,2% и на 1 марта достигли $4 млрд 76,1 млн, что во многом было обусловлено привлечением значительной помощи от международных финансовых институтов.