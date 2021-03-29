Ильхам Алиев: «Армения не предоставляет нам карт минирования. Это очередное военное преступление»

«Армяне уничтожили все наши города, все исторические памятники, перепахали кладбища, разрушили могилы, разрушили более 60 мечетей, а в полуразрушенных мечетях держали коров и свиней. Эти видеокадры есть в интернете. То есть это оскорбление, преступление против всего мусульманского мира, и весь мир уже видит и должен видеть это». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе неформального саммита лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшего в формате видеоконференции.

«В настоящее время дан старт восстановительным работам. После войны несколько азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих погибли и получили ранения, подорвавшись на минах. Армения по сей день не предоставляет нам карт минирования. Это очередное военное преступление. Поэтому разминирование займет больше времени. До окончания этих работ мы, конечно, не можем вернуть на эти земли наших соотечественников - беженцев и переселенцев», - сказал глава государства.