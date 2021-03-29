В Молдове в связи с эпидемией коронавируса введено чрезвычайное положение до 30 мая. Такое решение принял парламент на заседании 31 марта. С соответствующим предложением накануне выступило правительство, пишет Newsmaker.

Теперь от правительства страны ждут список ограничительных мер. Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.

Режим чрезвычайного положения подразумевает запрет на выборы и наделяет власть большими полномочиями.