Журналисты назвали имя «шпионившего на Россию» итальянца

Задержанного в Риме при попытке передать российскому офицеру секретные документы офицера итальянских ВМС зовут Вальтер Биот. Об этом со ссылкой на следственные источники сообщает ANSA.

По информации агентства, Биот согласился передать российскому офицеру документы военного характера, они, в частности, касались военных телекоммуникационных систем Италии. В материале также говорится, что Биот сфотографировал документы с экрана компьютера и скачал на флешку, чтобы передать российскому офицеру.

По информации Corriere della Sera, он также пытался передать россиянину секретные сведения НАТО.

Как пишет ANSA, Биот является капитаном фрегата и служил в Генеральном штабе Вооруженных сил Италии, в департаменте военной политики и планирования. По данным агентства, за передачу флешки с копией секретных документов итальянский офицер должен был получить €5 тыс.

Итальянская контрразведка заподозрила Биота и российского офицера в сговоре несколько месяцев назад, после чего установила за ними слежку. Обоих задержали в Риме 30 марта, когда Биот пытался передать россиянину секретные данные. Итальянский офицер находится в тюрьме, ему предъявлено обвинение в политическом и военном шпионаже.