Пашинян созывает экстренное заседание парламента
Правящая фракция "Мой шаг" инициировала внеочередное заседание Национального собрания Армении, которое пройдет завтра в 11:00. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте парламента страны.
В повестке заседания указан законопроект "О внесении изменений и дополнений в конституционный закон об Избирательном кодексе РА", пишет Sputnik Армения.
При этом сначала вопрос о проведении внеочередного заседания будет обсужден на заседании совета парламента, которое назначено на 09:30. Даже если оппозиция воспротивится проведению заседания, оно все равно состоится, поскольку большинство совета составляют депутаты от правящей фракции, которые, скорее всего, проголосуют за это предложение.