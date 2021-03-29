Ученый объяснил, как смартфон влияет на мозг

Использование смартфона для того, чтобы сохранить какие-то сведения, приводит к ухудшению памяти человека. Такую точку зрения озвучил в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан.

По его мнению, из-за того, что люди в любой момент могут найти отрывок из книги или фильма, который им нужен, прочитать любую справочную информацию, использовать гаджет как устройство для запоминания данных, мозг расслабляется. Иными словами, мышцы этого органа остаются без движения. Как следствие – атрофируются. Причина заключается в том, что ответственные за память механизмы мозга не имеют полной занятости.

«Мозг привыкает работать с внешней памятью, чем с внутренней», – заметил специалист.

Кроме того, мы сохраняем на устройстве много информации на всякий случай. Орган вынужден анализировать, какая из них нужная, а какая нет. Сортировка и запоминание «ненужных» данных приводит к трате ресурсов мозга впустую.

Ученый посоветовал людям не посвящать гаджетам слишком много своего времени.