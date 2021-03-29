Фархад Мамедов, отдел информации 01:07

Очередная попытка Армении, показав свою значимость в международных организациях, осуществить инициативу, противоречащую интересам Азербайджана и его союзников и партнеров, закончилась неудачей. Официальный Ереван пытался заблокировать продление мандата Специальной миссии ОБСЕ в Донбассе, но был вынужден отступить под дипломатическим давлением. Как указывают дипломатические источники, Армения задумала воспрепятствовать продлению финансирования Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на один год - до 31 марта 2022 года. Haqqin.az сообщает, что если бы эта попытка официального Еревана, направленная против Украины, удалась, то чрезвычайно важная для ОБСЕ миссия с бюджетом свыше 100 миллионов евро и участием более 1000 сотрудников, могла приостановить свою деятельность уже с начала апреля.

Этот деструктивный шаг Армении вызвал обоснованную обеспокоенность и недовольство как в ОБСЕ, так и в Украине, потому что прекращение деятельности миссии именно сейчас - в период обострения военного противостояния в Донбассе и увеличения вероятности столкновений между сторонами могло бы обострить ситуацию, привести к непредсказуемым последствиям. В последние недели поступают сообщения о том, что напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе становится угрожающей, некоторые источники даже говорят о начале полномасштабной войны в регионе. Армения же фактически предприняла необдуманный и неразумный шаг, и если бы он достиг цели, то стал бы толчком к новому обострению конфликта в Украине. Подробной информации о мотивах этого вмешательства официального Еревана в деятельность миссии ОБСЕ нет, но явная дипломатическая провокация вызвала обеспокоенность в Киеве. МИД Украины заявил, что без миссии ОБСЕ выполнение условий Минских мирных соглашений о прекращении огня в Донбассе станет затруднительным. В заявлении МИД также сказано, что недопустимо, чтобы некоторые государства-члены ОБСЕ блокировали продление мандата Специальной мониторинговой миссии. Украинское дипломатическое ведомство заявило, что непродление мандата миссии пойдет на пользу только России. Незаконные вооруженные формирования в Донбассе останутся вне поля зрения международного сообщества, прекратится фиксация на международном уровне нарушений режима прекращения огня, что приведет к неконтролируемой эскалации. Кроме того, прекращение действия мандата подорвет авторитет ОБСЕ как региональной организации, действующей в сфере безопасности. А нормандский формат и Минские соглашения будут поставлены под сомнение без мониторинговой миссии.

Благо и в этот раз Армения зря надеялась на свой мнимый авторитет и вес в международных организациях – официальному Еревану не позволили долго демонстрировать «свое веское мнение», и накануне, 31 марта, ОБСЕ утвердила бюджет и мандат миссии. Соответствующий консенсус о продлении мандата миссии был достигнут в ходе специального заседания Постоянного совета организации в Вене, сообщает «Укринформ». Делегации 57 стран-членов также утвердили годовой бюджет Специальной мониторинговой миссии. Таким образом, работа представительства ОБСЕ в Украине была продлена практически в последний момент - за несколько часов до окончания мандата. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде приветствовала продление бюджета миссии и мандата Постоянного совета ОБСЕ до 31 марта 2022 года. Судя по всему, официальный Ереван понял, что, блокируя деятельность важной миссии организации, он будет нести прямую ответственность за возможную эскалацию конфликта в Донбассе. И Армении, как обычно, пришлось сделать шаг назад. Армянская сторона своим деструктивным поведением не только продемонстрировала враждебность к дружественному Азербайджану Киеву, но и в очередной раз пыталась нанести удар по авторитету и функциональности ОБСЕ.