Провокация Армении могла вызвать военные столкновения на Донбассе судьба миссии ОБСЕ повисла на волоске
Очередная попытка Армении, показав свою значимость в международных организациях, осуществить инициативу, противоречащую интересам Азербайджана и его союзников и партнеров, закончилась неудачей. Официальный Ереван пытался заблокировать продление мандата Специальной миссии ОБСЕ в Донбассе, но был вынужден отступить под дипломатическим давлением.
Как указывают дипломатические источники, Армения задумала воспрепятствовать продлению финансирования Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на один год - до 31 марта 2022 года. Haqqin.az сообщает, что если бы эта попытка официального Еревана, направленная против Украины, удалась, то чрезвычайно важная для ОБСЕ миссия с бюджетом свыше 100 миллионов евро и участием более 1000 сотрудников, могла приостановить свою деятельность уже с начала апреля.
Этот деструктивный шаг Армении вызвал обоснованную обеспокоенность и недовольство как в ОБСЕ, так и в Украине, потому что прекращение деятельности миссии именно сейчас - в период обострения военного противостояния в Донбассе и увеличения вероятности столкновений между сторонами могло бы обострить ситуацию, привести к непредсказуемым последствиям.
В последние недели поступают сообщения о том, что напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе становится угрожающей, некоторые источники даже говорят о начале полномасштабной войны в регионе.
Армения же фактически предприняла необдуманный и неразумный шаг, и если бы он достиг цели, то стал бы толчком к новому обострению конфликта в Украине. Подробной информации о мотивах этого вмешательства официального Еревана в деятельность миссии ОБСЕ нет, но явная дипломатическая провокация вызвала обеспокоенность в Киеве. МИД Украины заявил, что без миссии ОБСЕ выполнение условий Минских мирных соглашений о прекращении огня в Донбассе станет затруднительным.
В заявлении МИД также сказано, что недопустимо, чтобы некоторые государства-члены ОБСЕ блокировали продление мандата Специальной мониторинговой миссии. Украинское дипломатическое ведомство заявило, что непродление мандата миссии пойдет на пользу только России. Незаконные вооруженные формирования в Донбассе останутся вне поля зрения международного сообщества, прекратится фиксация на международном уровне нарушений режима прекращения огня, что приведет к неконтролируемой эскалации.
Кроме того, прекращение действия мандата подорвет авторитет ОБСЕ как региональной организации, действующей в сфере безопасности. А нормандский формат и Минские соглашения будут поставлены под сомнение без мониторинговой миссии.
Благо и в этот раз Армения зря надеялась на свой мнимый авторитет и вес в международных организациях – официальному Еревану не позволили долго демонстрировать «свое веское мнение», и накануне, 31 марта, ОБСЕ утвердила бюджет и мандат миссии. Соответствующий консенсус о продлении мандата миссии был достигнут в ходе специального заседания Постоянного совета организации в Вене, сообщает «Укринформ».
Делегации 57 стран-членов также утвердили годовой бюджет Специальной мониторинговой миссии. Таким образом, работа представительства ОБСЕ в Украине была продлена практически в последний момент - за несколько часов до окончания мандата. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде приветствовала продление бюджета миссии и мандата Постоянного совета ОБСЕ до 31 марта 2022 года.
Судя по всему, официальный Ереван понял, что, блокируя деятельность важной миссии организации, он будет нести прямую ответственность за возможную эскалацию конфликта в Донбассе. И Армении, как обычно, пришлось сделать шаг назад.
Армянская сторона своим деструктивным поведением не только продемонстрировала враждебность к дружественному Азербайджану Киеву, но и в очередной раз пыталась нанести удар по авторитету и функциональности ОБСЕ.
Отметим, что Армения до сих пор неоднократно прибегала к подобному шантажу в отношении ОБСЕ и других международных организаций. Например, 31 декабря 2016 года она, не приводя никаких аргументов, заблокировала продление мандата координаторов проектов ОБСЕ в Узбекистане и Кыргызстане, наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе и в целом принятие бюджета ОБСЕ на 2016 год. Только после того, как министра иностранных дел Э. Налбандяна вызвали в Вену, Ереван прекратил необоснованный шантаж.
А в ноябре 2019 года Армения, протестуя против включения в состав Группы планирования высокого уровня ОБСЕ офицера из Турции, не позволила этому образованию функционировать. В результате этой явной этнической дискриминации Армении была нарушена процедура ОБСЕ по мониторингу, турецкому офицеру было запрещено участвовать в мониторинговых учениях, в результате чего не состоялся и сам мониторинг.
То, что официальный Ереван снова использует метод шантажа показывает, что внешняя политика Армении - как в отношениях с соседними странами, так и в деятельности международных организаций – построена на деструктивности и явно направлена против Азербайджана и Турции. Инициативы этих двух стран в любой сфере, усиление их роли и позиций в международных организациях в Ереване вызывают протест и саботаж. В качестве примера можно привести бойкот гуманитарных инициатив, выдвинутых Азербайджаном на международной арене в связи с такой глобальной проблемой, как COVID-19.
Напомним, что Армения пыталась заблокировать инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН, направленной на объединение усилий стран мира в борьбе с коронавирусом. Однако эти попытки не увенчались успехом, и инициатива Азербайджана получила поддержку абсолютного большинства членов ООН - специальная сессия состоялась.
Попытки официального Еревана периодически предпринимать дипломатические шаги против Азербайджана и его союзников в ОБСЕ или ООН, блокировать ту или иную миссию, инициативу связаны с тем, что Армения такими шагами пытается продемонстрировать свою роль на международной арене. Но эта саботажная и деструктивная политика во всех направлениях обречена на провал – официальный Ереван не может до конца продолжить начатую им политическую кампанию, демарш, чему не позволяют ни его авторитет и уважение, ни ресурсы. В результате ему приходится каждый раз делать шаг назад, оказавшись перед лицом дипломатического давления.
Сейчас и в самой Армении политики, эксперты признают, что их страна фактически перестала быть субъектом международного права, особенно после позорного поражения в Карабахе. Никто не слышит или игнорирует мнение Еревана не только в региональном масштабе, но и в международных организациях. Говоря об Армении, эксперты и аналитики сейчас часто используют термин «failed state» (несостоявшееся государство)...