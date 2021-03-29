В Тбилиси гостиницу, где остановился Познер, оштрафовали, гостей вывезли

Инспекция труда Грузии оштрафовала на 10 000 лари гостиницу «Винотель», в которой остановились Владимир Познер и его гости. Об этом журналистам сообщил представитель Инспекции труда.

«Инспекции труда стало известно об этом факте. Мы осуществили соответствующее реагирование. Инспекция труда выявила осуществление действий, запрещенных постановлением №322. Установлено юридическое лицо, совершившее правонарушение, к объекту будет применена санкция в размере 10 000 лари», — заявил представитель Инспекции труда, которого цитирует грузинский Первый канал.

На вопрос, почему не были оштрафованы конкретные люди, участвовавшие в мероприятии, которые нарушили правила изоляции и карантина, представитель Инспекции труда заявил, что ведомство осуществляет только действия, определенные постановлением.

Sputnik Грузия сообщает, что Познера и его гостей через кордон полиции провели в автобусы, которые развезли их по месту проживания в другие отели. Часть участников акции протеста переместилась к гостинице, где поселился Познер, и требует, чтобы он покинул Грузию. Они забрасывают здание яйцами и пытаются прорвать кордон полиции.