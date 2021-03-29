«Можно открыть новую главу»: США получили от Судана $335 млн

Судан перевел Соединенным Штатам $335 млн для выплаты компенсаций с целью закрытия судебных дел, связанных с терактами в Йемене, Кении и Танзании, а также убийством американского дипломата в Хартуме. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Мы рады объявить о том, что США получили $335 млн, предоставленных Суданом для выплаты компенсаций жертвам взрывов у американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году, а также нападения на эсминец Cole в 2000 году и убийства сотрудника Агентства международного развития Джона Грэнвилла в 2008 году», - отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

Глава американской дипломатии заявил, что теперь «в отношениях США и Судана можно открыть новую главу».

США обвиняли прежние власти Судана в оказании содействия террористической группировке "Аль-Каида" в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, жертвами которых стали более 200 человек, включая 12 американцев. На Хартум была также возложена ответственность за подрыв американского эсминца Cole в порту Адена 12 октября 2000 года, унесший жизни 17 человек. Хартум по требованию Вашингтона дал согласие на выплату компенсаций семьям жертв терактов в размере $335 млн. 14 декабря 2020 года посольство США в Хартуме объявило, что решение об исключении Судана из списка спонсоров международного терроризма официально вступило в силу.