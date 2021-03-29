Врач предупреждает: переболевшим COVID нельзя лететь в жаркие страны

Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, запрещены п олеты в жаркие страны, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и есть риск развития тромбоза. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова в интервью газете "Известия".

"Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система", - сообщила Иванова.

Также она рассказала, что нагрузка на сердечно-сосудистую систему есть в горах из-за разреженной атмосферы. Поэтому перед поездкой в горы и катанием на лыжах нужно предварительно получить консультации у врача, отметила профессор.

Срок восстановления дыхательной функции у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, займет не менее 12 недель, добавила Иванова. Профессор пояснила, что у людей, болезнь которых протекала в тяжелой форме, и они долго находились в реанимации, в том числе на искусственной вентиляции легких, часто сохраняется кислородная зависимость.

По словам Ивановой, к самым легким осложнениям относятся нарушения сна и головные боли. Профессор добавила, что 100% пациентов жалуются на снижение устойчивости к нагрузкам. Также Иванова рассказала, что тяжелее COVID-19 переносят мужчины. Но больше всего от коронавирусной инфекции страдает старшее поколение, так как дает о себе знать изношенность организма, добавила она.