Айдын Керимов, автор haqqin.az 05:04

Саммит глав тюркских государств можно считать новой исторической вехой. На политической арене, правда виртуальной и неформальной, но выступающей в качестве площадки для углубления стратегического сотрудничества, появились титаны региональной политики – Нурсултан Назарбаев, Эрдоган, Ильхам Алиев, Шавкет Мирзиеёв… И не случайно, что с первых минут близкого и искреннего общения единомышленников, почетный председатель Тюркского Совета, национальный лидер Казахстана, автор региональной «евразийской модели» Нурсултан Назарбаев задал важный политический тон.

Один из архитекторов современной геополитической региональной системы, выдающийся стратег Н.Назарбаев указал на два превалирующих тренда, оказавших доминирующее воздействие на трансформацию международных отношений и ее региональных подсистем. Елбасы особо подчеркнул историческую победу Азербайджана в войне с Арменией, указав на качественно новую ведущую роль Турции в становлении системы региональной безопасности. Ведь завершение карабахского конфликта в соответствии с принципами справедливого урегулирования и международного права в интересах Азербайджана открывает путь к практической консолидации всего тюркского мира. Архитектор евразийской интеграции предложил рассмотреть и принять новую концепцию регионального развития и социокультурной, экономической реформации и интеграции под исчерпывающим названием «Будущее тюркского мира». Назарбаев назвал и дату завершения реализации проекта – 2040 год! При этом обратив внимание на возрастающую роль Казахстана в интеграции тюркского мира. Назарбаев воспевает свою новую мечту – мысль о новом центре тюркской цивилизации в древнем казахстанском городе Туркестан увлекла старейшину тюркского политического мира. Елбасы грезит идеей возрождения пролегающего по Южному Кавказу в Турцию Великого Шелкового Пути от Китая до Средней Азии. И без завершения военно-политической конфронтации Армении с Азербайджаном было бы немыслимо воплощение выстраданной идеи, пронесенной сквозь века.

Назарбаев словно предвосхищает выраженные чаяния Ильхама Алиева. Азербайджанский президент привлекает внимание лидеров тюркского мира к новому достижению Азербайджана – возрождению судьбоносного, но проблемного на протяжении десятилетий отрезка «великого пути», древней азербайджанской земли Зангезуре, которая вновь объединит тюркский мир. Ильхам Алиев заявляет о преодолении главного препятствия на пути воссоздания единой транспортно-коммуникационной инфраструктуры и формирования сухопутного перекрестка разрушенных войнами транспортных артерий: «Война окончена, конфликт остался в истории. Появились новые возможности. Важнейшими из них являются транспортные возможности. Сегодня мы уже очень активно работаем над Зангезурским коридором. На состоявшемся в Нахчыване саммите я сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира, потому что как если взглянуть на карту, то можно увидеть, что в наше тело словно вонзили кинжал, тюркский мир был разделен. Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира, потому что проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе Армении».

Ильхам Алиев развивает теоретические основы концепции Назарбаева, представив более грандиозные планы транспортной интеграции. По территории Азербайджана может быть налажено железнодорожное сообщение Армении с Россией и Ираном, которое будет обеспечено по территории Нахчывана и дальше в Турцию, а Средняя Азия с Европой. Ильхам Алиев объявил о создании нового транспортного коридора, заявив, что Азербайджан уже приступил к созданию новых путей сообщения по этому коридору. Более того, даже в тяжелейших условиях пандемии и вытекающих из нее системных ограничений правительство Азербайджана осталось верным своим обязательствам – в минувшем году по территории Азербайджана в страны Средней Азии и обратно было доставлено свыше 2.3 миллионов тонн товаров ненефтяной продукции. И этот показатель превысил достижения 2019 года на 52 процента! Новая идейно-политическая платформа Назарбаева, подкрепленная концептуальной структурой Ильхама Алиева воодушевила турецкого лидера Эрдогана, который прибегнув к свойственной ему эмоционально-экспрессивной лексике, красочно описал историко-политическую победу Азербайджана в эпохальной войне. Эрдоган подошел к проблеме с исторического ракурса, углубившись в перипетии истории этнического истребления азербайджанских тюрков на Кавказе, коснувшись драматических эпизодов как первой, так и второй карабахских войн. Красной нитью в речи турецкого лидера проходила жизненная необходимость консолидации усилий тюркских стран для защиты своих национально-государственных интересов. Апофеозом лапидарной риторики яркого политика-трибуна стало заявление о готовности посетить освобожденную культурную столицу Азербайджана – Шушу сразу же после священного для всех тюрков праздника Рамазан. Вся политика, каждое выступление турецкого лидера пронизывается глубокой ответственностью за судьбу Азербайджана, и его неотъемлемой части – Карабаха. Свой восторг не смог скрыть и лидер Узбекистана Шовкет Мирзиёев. Ведь еще со времен первого президента Узбекистана покойного Ислама Каримова эта тюркская страна выражала наиболее принципиальную позицию по карабахскому урегулированию. Узбекистан по сей день не признал Армению, и все еще не готов к установлению дипломатических отношений с государством, избравшем террор и агрессию – проводниками своей оккупационной политики…