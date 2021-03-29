Роспотребнадзор: эпидемия коронавируса закончится в августе

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев предрек окончание эпидемии коронавируса в России к августу. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, некоторый подъем заболеваемости возможен осенью, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», - сказал Малеев.