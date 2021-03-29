Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+

Заседание министерского комитета ОПЕК+, проходившее в среду, завершилось без принятия каких-либо рекомендаций. Источник Интерфакса в одной из делегаций сообщил, что все решения будут приниматься министрами в четверг.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на фоне некоторого ослабления оптимизма в отношении перспектив спроса. В центре внимания рынка - заседание министров стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться майские квоты на добычу нефти.

Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступавший на встрече комитета ОПЕК+ в среду, отметил, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени в четверг составляет $63,11 за баррель, что на $0,37 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,43 (2,2%) - до $62,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,53 за баррель, что на $0,37 (0,63%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на $1,39 (2,3%) - до $59,16 за баррель.