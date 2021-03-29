Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита

Российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, где прошли акции протеста в связи с его визитом, сообщает грузинский Первый канал.

В среду в Тбилиси были организованы протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждают, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну.

«Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали …протестующие», - информирует ТВ.

На кадрах трансляции телекомпании видно, как телеведущий и его друзья выходят из здания гостиницы с помощью полицейского кордона, протестующие проводили их до аэропорта и разошлись, убедившись, что российские визитеры покинули страну.