Вечером 31 марта в районе Башакшехир в Стамбуле посреди улицы произошла перестрелка между двумя вооруженными группами. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, в перестрелке погибли три человека, в том числе гражданин Азербайджана, один сириец получил ранения.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени. Между шестью мужчинами, все являются иностранными гражданами, начался словесный конфликт, а затем в ход пошло оружие. Двое чеченцев – граждане России З.Н. и С.Я. – скончались на месте происшествия от полученных пулевых ранений. Гражданин Азербайджана Р.Р. был ранен и доставлен в больницу, но там он скончался.

Один сириец также был тяжело ранен, он находится в реанимации.

Сообщается, что стрельба произошла из-за каких-то денежных вопросов, известно, что три человека, в том числе гражданин Грузии, который находился рядом с раненым в перестрелке сирийцем, сбежали. В настоящее время их разыскивает полиция. Силы правопорядка уже задержали трех подозреваемых, которые находились в одной группе с убитыми чеченцами и не смогли скрыться с места происшествия.

Инцидент произошел в месте большого скопления людей, и некоторые снимали происходящее на мобильные телефоны.