ЦИК Армении против поправок в Избирательный кодекс

Мукучян, в частности, возражает против перехода к 100%-ной пропорциональной системе.

Центральная избирательная комиссия Армении выступает против проекта поправок в Избирательный кодекс. Как пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники, глава ЦИК Тигран Мукучян ранее направил возражения в Минюст.

Издание отмечает, что изменение одного пункта в ИК приводит к целой цепочке других поправок. Мукучян в ходе обсуждений с некоторыми членами правящей фракции "Мой шаг", которая и инициировала поправки, сказал, что изменения в кодексе затруднят проведение выборов, поскольку уже предусмотрены конкретные сроки выборов.

Поправки вынудят вновь пересмотреть эти сроки, подготовку к выборам, представленность меньшинств и многие другие вопросы.

К тому же у Венецианской комиссии есть ряд четких принципов, предусматривающих, в частности, что выборы не должны пройти раньше, чем спустя полгода после принятия поправок.

Газета отмечает, что сам премьер Никол Пашинян якобы не хочет отмены рейтинговой системы, но дело в том, что на полном переходе к пропорциональной системе настаивают депутаты фракции, представляющие общественный сектор.

18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Премьер выступил с таким заявлением после встречи с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.