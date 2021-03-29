Эпидемиолог спрогнозировал рост числа пандемий в будущем

Пандемии могут стать более частым явлением в будущем, так как в мире отмечается тренд на глобализацию, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный", - сказал он.

Малеев пояснил, что из-за глобализации в настоящее время при появлении в какой-то точке мира крупного очага инфекции очень высока вероятность занесения ее на новую территорию.

При этом, по его словам, трудно и даже невозможно предсказать, когда произойдет новая пандемия, но угроза ее появления всегда есть, поэтому нужно быть к ней готовыми, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал.