COVİD-19 в Армении: 1 097 зараженных и 18 умерших за сутки

В Армении за сутки зарегистрировано 1 097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

Всего в стране зарегистрированы 193 736 инфицированных коронавирусом. Лечатся 16 522 лица. Выздоровели 173 681 человек, скончались 3 533 пациента (18 - за последние сутки). Еще трое граждан с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев 900.