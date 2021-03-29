Сотрудники МЧС спасли шесть человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки соответствующими структурами ведомства были проведены аварийно-спасательные операции по 21 случаю возникновения пожаров, пяти фактам нахождения граждан в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизни людей. Всего за минувшие сутки были спасены шесть человек, в том числе один тонувший.