Напиток, защищающий сердце во время стресса

Регулярное употребление какао способно защитить сердце во время стрессовых ситуаций. К такому выводу пришли ученые из Университета Бирмингема, исследование которых опубликовано в журнале Nutrients.

Специалисты выяснили, что содержащиеся в бобовых флаваноиды — группа природных кислородсодержащих гетероциклических соединений, производных бензо-гамма-пирона — положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения.

"Употребление какао, богатого флаваноидами, может быть эффективным способом уменьшения временных нарушений эндотелиальной функции после стресса и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов", — говорится в исследовании.

Ученые рекомендовали включить какао в ежедневный рацион, напомнив, что флаваноиды содержатся и в других продуктах: зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.