«Рад снова вас видеть. Добро пожаловать. Работа в рамках трехсторонней рабочей группы идет успешно. Очень интенсивные консультации ведутся. Мне периодически докладывают этот вопрос. Я рад, что решение, которое было принято, подтверждает свою правоту, и самое главное - есть уже конкретный результат», - сказал президент Ильхам Алиев , поприветствовав заместителя председателя правительства России, сообщает АзерТАдж.

«То есть уже пять, насколько я знаю, заседаний прошло и в очном формате, и в виде видеоконференции. Так что есть тема для обсуждения, и эта тема сегодня важна и с точки зрения экономических преференций, и с точки зрения регионального сотрудничества, укрепления безопасности и мира в нашем регионе. Тем более что постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски эскалации минимальные. Чем больше будет элементов сотрудничества, тем, естественно, будут и крепче безопасность и стабильность. Поэтому сегодня мы эти вопросы обсудим и наметим дальнейшие шаги и действия. Еще раз добро пожаловать», - сказал глава государства.

«Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с Вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Как Вы отметили, мы встречались пять раз и в очном режиме, и в режиме ВКС. Действительно, у нас есть определенный прогресс, и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и с армянской стороной. Действительно, здесь у нас очень хороший контакт налажен», - сказал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

* * * 12:09

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, сообщает АзерТАдж.