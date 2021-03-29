Коронавирус в России: 9 169 новых больных и 383 умерших

В России за последние сутки выявили 9 169, новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 554 264. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки от коронавируса умерли 383 человек. Число умерших от коронавируса достигло 99 233.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.