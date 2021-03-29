Полиция продолжает задерживать больных коронавирусом

Продолжаются меры по контролю за профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19.

Как сообщают в пресс-службе МВД, 31 марта сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах на территории республики 11 активных больных коронавирусом. Несмотря на то, что этим лицам было назначено лечение на дому, они покинули место проживания.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

На жителя Геранбойского района С.Атаева и жителя Лянкяранского района Дж.Алиева возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана.

В отношении других граждан продолжается расследование.