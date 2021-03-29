В Северной Корее закрылись посольства 12 стран

Посольства 12 стран закрылись в КНДР, а всему иностранному персоналу международных гуманитарных организаций пришлось уехать из-за со сложной ситуации в стране, в том числе зафиксирована нехватка товаров и лекарств. Об этом сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook, пишет Газета.ру.

Отмечается, что закрылись диппредставительства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции.

В настоящее время свои государства в Северной Корее представляют лишь девять послов и четверо временных поверенных в делах, а персонал большинства еще действующих в стране посольств сокращен до минимума, отметили в российском посольстве.

В диппредставительстве РФ считают, что исход иностранцев из КНДР продолжится. При этом отмечается, что сейчас в республике остаются всего менее 290 иностранных граждан.