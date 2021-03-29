Десятки новых стандартов Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения продолжается работа по подготовке профессиональных и квалификационных стандартов по приоритетным профессиям на рынке труда. В последнее время подготовлены еще 60 профессиональных и квалификационных стандартов для ИКТ, перерабатывающей промышленности, общественного питания, строительства и по другим отраслям. Об этом было сказано на заседании коллегии, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Было отмечено, что профессионально-квалификационные стандарты служат для приведения профессионально-специального образования в соответствие с требованиями рынка труда, а рабочей силы-с международными стандартами. За последние годы уже разработано и утверждено около 360 стандартов, к концу года планируется довести этот показатель до 1000.

Также подготовлены новые проекты «Правил по охране труда по вопросам радиационной безопасности», а также «Правил оформления, рассмотрения и хранения документов и информации, предоставляемых для назначения социальных пособий, стипендий и компенсаций».

На заседании были утверждены новые стандарты, обсуждены проекты.