Минобороны показало село Удгюн в Зангилане фото; видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый видеорепортаж, сделанный на территории села Удгюн освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый видеорепортаж, сделанный на территории села Удгюн освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района Азербайджана.
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