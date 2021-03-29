В Баку поймали воров

Сотрудники Сабунчинского 15-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в краже, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД,

В результате операции по подозрению в краже 4 000 манатов в одном из домов на территории района сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Баку А.Асадова, жителя города Сумгаит Н.Алескерова и жителя Бейлаганского района О.Алиева.

Проводится расследование.