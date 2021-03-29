Оперштаб назвал число вакцинированных в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировано 31 157 человек. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В сообщении отмечено, что за последние сутки первую дозу вакцины получили 10 770 человек, а вторую дозу – 20 387 человек.

На сегодня в целом против коронавирусной инфекции в стране вакцинировано 856 363 человека. Таким образом, количество вакцинированных первой дозой составляет 558 485 человек, второй дозой – 297 878 человек.