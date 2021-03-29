В Тертере задержали подозреваемых в краже

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в краже, сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, в районный отдел полиции обратился местный житель в связи с кражей из принадлежащего ему объекта в селе Кочарли.

В результате сотрудники РОП задержали подозреваемых - жителей Тертерского района Магеррама Гараева, Ханоглана Байрамова, братьев Гудрата и Нусрета Гасановых.

Выяснилось, что они похитили шесть водяных насосов и два мотора, обогреватель, телевизор, стулья, различные стройматериалы, причинив потерпевшему ущерб в размере 10 тысяч манатов.

Проводится расследование.