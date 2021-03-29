Синоптики предупреждают о ветре и дожде
В пятницу, 2 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 8-10, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 760 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана завтра пройдут грозы, дожди, выпадет град, в высокогорье возможен снег. Местами слабый туман, ветер умеренный западный.
Температура воздуха ночью 4-8, днем 17-22, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорье до минус 4, днем 5-10, местами до 13-16 градусов тепла.
Национальная гидрометеорологическая служба также предупреждает в связи с ожидаемым изменением погодных условий. Так, начиная с вечера 2 апреля и до вечера 3 апреля в северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются грозы, ливни, в западных районах град, в горных районах снег. Будет дуть западный ветер, со 2 по 4 апреля местами усилится до 18-23 м/с. Ожидается увеличение водности в реках.