Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, на церемонии, организованной в связи с этим событием, первый заместитель начальника ГПС генерал-лейтенант Рашад Садигов передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

На территории Губадлинского района Азербайджана на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность очередной воинской части на этих территориях, это имеет большое значение для охраны освобожденных государственных границ.

В завершение мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся в служебной деятельности.