Зрителей пустят на «Евровидение»

Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать в зале во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в мае в Роттердаме, сообщили организаторы конкурса.

"Мы приветствуем решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае", - сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартина Остердала, комментируя решение властей Нидерландов.

Как отметили организаторы на сайте конкурса, в ближайшие недели будет объявлено о том, как планируется осуществлять допуск публики на мероприятие.

На всех девяти шоу - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - одновременно могут присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества зрителей. При этом у них должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

"Евровидение" в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме.