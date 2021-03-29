В двух районах Азербайджана задержали наркоторговцев

Жителей Кюрдамира и Ширвана задержали с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского РОП, был задержан М.Сеидов, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ. Во время личного досмотра у него и в его доме в общей сложности было обнаружено и изъято 1 килограмм 262,59 грамма марихуаны.

Также в результате операции, проведенной сотрудниками Ширванского РОП, задержан житель Билясуварского района А.Тахирли, во время личного досмотра у него было обнаружено и изъято 1 килограмм 230 граммов героина и 1 килограмм 450 граммов опия.

По фактам проводится расследование.