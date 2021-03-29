Президент Германии привился вакциной AstraZeneca
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19, сообщает издание Bild.
Сообщается, что 65-летний Штайнмайер получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.
"Я доверяю авторизованным в Германии вакцинам. Сегодня я сделал первую прививку вакциной AstraZeneca. Вакцинация - это решительный шаг на выходе из пандемии. Используйте это возможность. Присоединяйтесь!" - приводит пресс-служба комментарий президента Германии.