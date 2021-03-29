Через спутник Azerspace-1 начали вещать еще три грузинских телеканала

Azərkosmos подписал соглашение о сотрудничестве с грузинской компанией Media Holding. Согласно подписанному документу, телеканалы Rustavi-2, Comedy TV и Marao TV, входящие в состав Media Holding, приступили к коммерческому вещанию через спутник Azerspace-1.

Данные телеканалы представляют своей широкой зрительской аудитории социальные, политические, экономические, аналитические и культурные программы на грузинском языке. Благодаря сотрудничеству с Media Holding 99% грузинских телезрителей смогут смотреть телеканалы, транслируемые через спутник Azerspace-1.

Частота вещания Rustavi-2, Comedy TV и Marao TV, транслируемых на европейском луче спутника Azerspace-1, следующая: 11095/H/30000.

«Мы очень довольны качеством трансляции наших телеканалов Rustavi-2, Comedy TV и Marao TV через спутник Azerspace-1. Благодаря сотрудничеству с Azercosmos просмотр наших телеканалов будет доступен во всех регионах Грузии, в особенности проживающим за рубежом грузинским гражданам», - сказал исполнительный директор компании Заза Гвелесиани.

Azərkosmos на протяжении шести лет удерживает лидирующие позиции на грузинском рынке вещания благодаря надежным показателям услуг. Уверены, что мы и в дальнейшем расширим сотрудничество с компанией Media Holding по прямой трансляции грузинских каналов», - отметил руководитель коммерческой группы Azerspace Йолчу Гасанов.