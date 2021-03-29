Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с техническим директором турецкой компании Baykar Сельджуком Байрактаром. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается и укрепляется. Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между двумя странами, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул важность подобных встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

Было отмечено, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), производимые компанией Baykar и находящиеся на вооружении Азербайджанской армии, в значительной степени укрепили наш военный потенциал. В результате эффективного применения этих БПЛА в ходе Отечественной войны был нанесен серьезный удар противнику, уничтожено большое количество вражеской военной техники и живой силы.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.