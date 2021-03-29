Хуситы ударили по Эр-Рияду?

Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" объявило о том, что нанесло удары по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду при помощи нескольких беспилотников.

Согласно заявлению официального представителя ВС Йемена (выступающих на стороне "Ансар Аллах") бригадного генерала Яхьи Сариа, "эти удары являются законным правом и ответом на агрессию и продолжающуюся блокаду", сообщает РИА Новости.

"Беспилотным воздушным силам сегодня утром удалось совершить атаку в... Эр-Рияде при помощи 4 беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли удары по чувствительным и важным позициям, попадания были точными", - заявил Сариа.