Ильхам Алиев наградил Сельджука Байрактара орденом "Карабах" фото
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня технического директора турецкой компании Baykar Сельджука Байрактара и руководителя правления и генерального директора компании ASELSAN Халука Горгюна.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства наградил Сельджука Байрактара орденом "Карабах" за укрепление братских связей, развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, за вклад в дело обеспечения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.