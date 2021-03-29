Неизвестная подлодка пыталась повредить газопровод «Северный поток-2»

Компания — оператор трубопровода «Северный поток-2» проверяет, не повредила ли трубопровод неопознанная субмарина.

В сообщении Nord Stream 2 AG говорится, что подводная лодка заходила в зону прокладки газопровода 28 марта. Ущерб мог быть нанесен и судну «Фортуна», которое укладывало трубы, отметил оператор, передает «Росбалт».

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что в районе, где ведутся работы, замечена «повышенная активность иностранных военных кораблей, самолетов, вертолетов и гражданских судов».

Газопровод, по которому топливо из России пойдет в страны Западной Европы, построен на 95%.