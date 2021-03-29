Лавров встретится с Байрамовым и Айвазяном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит на раздельных встречах в четверг с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Арой Айвазяном выполнение договоренностей лидеров трех стран по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 апреля пройдут раздельные встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. В ходе бесед планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию, конечно, в Нагорном Карабахе, ход реализации договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего", - сообщила она.