В Германии испытали вакцину от рака мозга

Вакцина против одной из самых тяжелых форм рака – опухоли головного мозга – прошла первый этап клинических испытаний в Германии. Об этом пишет Medical press.

Лекарственный препарат создан из части измененного белка IDH1, который синтезирует трикарбоновые кислоты. В гене происходит мутация, которая блокирует IDH1. Такие отклонения обнаружены у 75% больных глиомой. Именно эта мутация провоцирует развитие раковых клеток в головном мозге.