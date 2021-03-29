В Германии испытали вакцину от рака мозга
Вакцина против одной из самых тяжелых форм рака – опухоли головного мозга – прошла первый этап клинических испытаний в Германии. Об этом пишет Medical press.
Лекарственный препарат создан из части измененного белка IDH1, который синтезирует трикарбоновые кислоты. В гене происходит мутация, которая блокирует IDH1. Такие отклонения обнаружены у 75% больных глиомой. Именно эта мутация провоцирует развитие раковых клеток в головном мозге.
"Иммунная система может распознать мутантный белок IDH1 как чужеродный и запустить специфический ответ Т-хелперов, относящихся к Т-лимфоцитам", - поясняют специалисты.
Вакцину против глиомы создали несколько лет назад. Ее испытали на подопытных крысах и доказали, что она способна остановить рост клеток рака, в которых проходит процесс мутации. Теперь ее испытали на 32 больных глиомой. Участники эксперимента прошли весь курс вакцинирования, состоящий из восьми прививок. Тяжелых побочных действий не зафиксировано, но вместе с этим некоторые больные страдали от увеличения опухоли.
"У больных активированные иммунные клетки успешно проникли и активно работали в опухолевой ткани. У 82% пациентов со специфическим иммунным ответом на вакцинирование опухоль не прогрессировала в течение трех лет", - объясняют ученые.